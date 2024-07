Majka šokirana: Komšinica joj spasila bebu, muž traži odštetu

Iako nam je jasno da mnogi vole svoje automobile više od svega vrijedi se uvijek podsjetiti da su automobili stvari, objekti koji se mogu zamijeniti, za razliku od ljudi, posebno vlastite djece.

Ipak, čini se da jedan vlasnik automobila ima malo "poremećene prioritete".

Nedavno je jedna čitateljka američke stranice slate.com u rubriku za savjete poslala e-mail u kojem traži savjet u vezi s "lošim određivanjem prioriteta" njihovog supruga nakon što je zamalo skrivio smrt njihove desetomjesečne kćerke ostavivši je u vrućem automobilu, piše portal "Jalopnik".

Trinaestogodišnja tinedžerka slučajno je vidjela bebu u autu na vrućini od 35 stepeni i nakon što je bezuspješno pokušavala privući pozornost para koj je prolazio, provalila je u auto kako bi izvukla bebu. Ipak, uprkos čudesnom spašavanju djeteta, supruga te čitateljke očito brine samo jedna stvar: ko će platiti popravak njegovog voljenog automobila?

Gospodin se zove Lans, a njegov auto je prerađen i on ga jako voli. Auto su mu roditelji poklonili za rođendan. Kad je komšinica Obrej razbijala prozor, napravila je udubljenja u okviru prozora i veliku ogrebotinu na laku na vratima. Popravak je koštao oko 1.000 dolara, a Lans insistira da roditelji djevojčice to nadoknade.

Žena koja se obratila za savjet je ogorčena.

"Ne mogu vjerovati. Njihova kćerka spasila je život moje bebe i čak je i posjekla ruku pritom te su je morali šivati, ali moj muž je zaboravio na to i želi da njeni roditelji pokriju troškove", navela je.

Rekla sam mu, kaže ona, da je to odvratno i da ako postoji iko kriv za štetu na njegovom dragocjenom automobilu, onda je to on zato što je kćerku doveo u ovu situaciju.

Njegov odgovor je da otac komšinice koja mu je spasila kćerku zarađuje mnogo novca pa si to lako mogu priuštiti.

"Rekao je da je voljan dati Obrejinum roditeljima priliku da plate prije nego što ih izvede pred sud. Muka mi je od te mogućnosti i to sam mu rekla, ali on ne popušta. Šta mogu učiniti", stoji u pismu, prenosi "Jutarnji list".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.