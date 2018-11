Makron: Evropa mora da preuzme veću odgovornost; Tramp: Želimo snažnu Evropu

PARIZ - Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas da Evropa mora da preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu i istakao da se sa američkim predsjednikom složio da postoji potreba za "većim udjelom" Evrope u NATO.

"Očigledno je da ću s Trampom razgovarati o evropskim strateškim odbrambenim sposobnostima i potrebi za Evropom koja je u stanju da preuzme više zajedničkog tereta u srcu NATO", rekao je Makron uoči sastanka s Trampom u Jelisejskoj palati, prenosi Rojters.

S druge strane, Tramp je istakao da SAD želi snažnu Evropu i želi da pomogne svojoj saveznici, ali da Evropa mora da bude fer kada dođe do podjele tereta odbrane.

"Želimo snažnu Evropu i to nam je veoma važno i bez obzira na to kako možemo to učiniti najbolje, efikasnije bi bilo nešto što oboje želimo", rekao je Tramp nakon pozdravljanja s Makronom.

Upitan da prokomentariše šta je mislio kada je napisao na Twitteru da se osjeća uvređeno Makronovim komentarima da bi Evropa trebalo da smanji svoju zavisnost od SAD vezano za bezbjednost, Tramp je rekao da SAD želi da pomogne Evropi ali da mora biti fer.

"Trenutno je teret većinom na SAD", rekao je Tramp.

Tramp je zajedno sa suprugom Melanijom doputovao u Pariz gdje će u nedelju prisustvovati obilježavanju potpisivanja primirja u Prvom svjetskom ratu.