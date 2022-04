Makron: Hvala glasačima, znam šta vam dugujem

PARIZ - Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je večeras da zna da su mnogi Francuzi glasali za njega ne da bi podržali njegove ideje već da bi blokirali krajnju desnicu i poručio da slijedećih pet godina neće biti kontinuitet njegovog prethodnog mandata.

“Ovo glasanje me obavezuje u godinama koje dolaze”, istakao je on zahvalivši se biračima koji su blokirali krajnju desnicu, prenijela je BFM TV. “Poslije pet godina transformacije, srećnih i teških vremena, izuzetnih kriza, na današnji dan 24. aprila 2022. godine većina vas je izabrala da mi vjeruje da ću predsjedavati našom državom narednih pet godina”, rekao je Makron. “Znam šta vam dugujem”, poručio je on građanima Francuske u pobjedničkom govoru koji je održao ispred Ajfelove kule.

Ko je Emanuel Makron - prvi predsjednik sa drugim mandatom za 20 godina

Emanuel Makron postao je prvi francuski predsjednik koji je osvojio drugi predsjednički mandat za redom na izborima u posljednjih 20 godina, otkako je Žak Širak pobjedio oca Marin Le Pen, Žan-Marija, i osvojio drugi predsjednički mandat 2002. godine.

Kada je Makron izabran za šefa države 2017. godine postao je najmlađi predsjednik Republike u istoriji Francuske sa samo 39 godina, kada mu je takođe protivkandidat bila Marin le Pen.

Makron je vodio zemlju tokom pet turbulentnih godina kako na unutrašnjem tako i na međunarodnom planu, od protesta “žutih prsluka” na ulicama Pariza protiv povećanja poreza na gorivo do pandemije korona virusa, naveo je “Indipendent”.

Usponi i padovi njegovog prvog mandata možda nisu jasnije ilustrovani nego u kontrastu čuvene fotografije na kojoj slavi pobjedu Francuske u finalu Svjetskog prvenstva 4:2 nad Hrvatskom u Moskvi i njegovog povratka u rusku prestonicu četiri godine kasnije kako bi ubjedio predsjednika Rusije Vladimira Putina da ne izvede napad na susjednu Ukrajinu, kada su sjedeli na krajevima veoma dugačkog stola, ocijenjuje list.

Makron je rođen u Amijenu, sjeverno od Pariza, 21. decembra 1977, njegov otac Žan-Mišel, je profesor neurologije na Univerzitetu u Pikaru, a majka Fransoaz ljekar.

Ima mlađeg brata Lorana, mlađu sestru Estel i pradedu po ocu, Džordža Vilijama Robertsona, porijeklom iz Bristola.

Makronovi nisu bili religiozna porodica, ali je njihov najstariji sin kršten kao katolik sa 12 godina na sopstveni zahtjev.

Međutim, Makron je kasnije rekao da sebe smatra agnostikom.

Kao tinejdžer, školovao se u jezuitskom institutu Lise la Providans u svom rodnom gradu i tu je prvi put sreo profesorku književnosti Brižit Ozijer u koju se zaljubio i koju će kasnije oženiti, iako je bila 25 godina starija od njega, već udata i imala troje djece.

Makron je studirao filozofiju na Univerzitetu Pari-Est Nanter La Defans, napisao je tezu o Makijaveliju i Hegelu, magistrirao javne poslove na SIans Po gdje se specijalizovao za upravljanje i ekonomiju i obučavao za državnu službu, diplomirao je na Ekol Nasional d''Administrasion 2004. godine nakon što je odslužio pripravnički staž u francuskoj ambasadi u Nigeriji.

Između 2004. i 2008. radio je kao inspektor u generalnoj inspekciji, ogranku francuskog Ministarstva finansija.

Prešavši na poziciju investicionog bankara u Rotšild & Co između 2008. i 2012. godine, Makron je potom ušao u politiku kada ga je bivši predsjednik Francuske Fransoa Oland imenovao za zamjenika generalnog sekretara ubrzo nakon njegovog izbora u maju 2012. godine, čime je postao viši savjetnik.

Potom ga je bivši premijer Manuel Vals u avgustu 2014. imenovao za ministra ekonomije, industrije i digitalnih poslova koju je obavljao dvije godine prije nego što je podnio ostavku, napustio Socijalističku partiju, osnovao stranku Republika u pokretu, kandidovao se za predsjednika i 2017. godine pobjedio desničarsku kandidatkinju Marin Le Pen.

Makron je nakon prvog izbornog kruga izjavio da želi da ujedini sve dijelove političkog spektra i da će debata koja se bude vodila do drugog kruga izbora biti odlučujudha za Francusku i za Evropu.

“Jedini vjerodostojni projekt protiv visokih troškova života je naš projekt. Jedini projekat za radnike, za sve one koji su na rubu nezaposlenosti, je naš projekat. Jedini projekat Francuske i Evrope je naš projekat”, kazao je Makron.

Dodao je da vjeruje “u sve Francuze bez obzira na porijeklo, kakva god bila naša mišljenja i uvjerenja”.

Makron u slobodno vrijeme svira klavir, veliki je navijač Olimpika iz Marseja i ljubitelj skijanja, tenisa i boksa.