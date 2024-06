Makron: To bi moglo da izazove građanski rat

​PARIZ - Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da bi pobjeda krajnje ljevice ili ekstremne desnice na predstojećim vanrednim izborima (30. jun i 7. jul) mogla da izazove "građanski rat".

Makron je rekao da krajnje ljevičarska stranka Nepokorena Francuska, kao i krajnje desničarsko Nacionalno okupljanje Marin le Pen, sprovode politike koje "podstiču podjele i tenzije među zajednicama", prenio je "Politico".

"Odgovor desnice na nestabilnost govori o tome da se ljudi svode na njihovu religiju ili porijeklo i stoga gura ljude prema građanskom ratu", rekao je Makron za podkast "Generation Do It Yourself".

On je dodao da krajnja ljevica, predvođena liderom Žan-Likom Melanšonom, podstiče oblik podjele u svrhu izbornih kampanja "koji takođe (promoviše) građanski rat jer redukuje ljude na njihovu vjersku ili etničku grupu".

Pri tome se osvrnuo na optužbe da se Nepokorena Francuska pozicionira da privuče muslimanske glasače kroz kritičan stav prema ratu Izraela u Gazi.

Francuski predsjednik raspisao je vanredne izbore 9. juna nakon što je njegova koalicija pretrpjela poraz od Nacionalnog okupljanja na evropskim izborima.

Francuzi se sada pripremaju da glasaju na parlamentarnim izborima koji bi mogli da dobiju rekordan broj poslanika krajnje desnice u parlamentu.

Prethodnih dana, saveznici francuskog predsjednika upozorili su na rizike s kojima se Francuska suočava ako se birači okrenu ekstremnoj desnici ili ljevici, prenosi "b92".

"Politico" dodaje da je Makron danas otišao korak dalje upozoravajući na to da "ekstremi" pojačavaju "sukobe i građanski rat".

