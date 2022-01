Makron: Zapadni Balkan ne može u EU po sadašnjim pravilima

STRAZBUR - Zapadni Balkan ima svoje mjesto u EU, ali to ne može funkcionisati ako EU ostane sa sadašnjim pravilima, rekao je Emanuel Makron, predsjednik Francuske, u Evropskom parlamentu povodom preuzimanja predsjedavanja te zemlje EU.

On je istakao da su Evropa i zapadni Balkan međusobno povezani i istorijom i zajedničkom budućnošću, te da je potrebno da EU ponovo razmisli o odnosima sa zemljama zapadnog Balkana koje znači pružanje jasne i prepoznatljive perspektive za članstvo u EU.

"To znači pristup projektima s jasnim rokovima. Modernizovali smo proteklih mjeseci metodologiju prisutpanja, ali mi moramo jasno i konkretno reći da u sadašnjem obliku EU ne može funkcionisati sa 31 ili 32 zemlje. To jednostavno nije moguće. Mi imamo zadatak da preispitamo pravila unutar EU da možemo brže da donosimo odluke. To je Evropa u kojoj zapadni Balkan ima svoje mjesto", rekao je Makron i dodao da je to tema koju će Francuska pokrenuti na konferenciji EU sa zemljama zapadnog Balkanam, koja je planirana za maj mjesec ove godine.