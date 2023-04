Makron i fon der Lejen ove sedmice u Kini

BRISEL - Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen sastaće se s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom na radnom ručku u ponedjeljak, saopštila je Komisija, dok se njih dvoje pripremaju za zajednički put u Kinu kasnije tokom sedmice.

Glavni potparol Komisije, Erik Mamer rekao je u tvitu da će dvoje čelnika razgovarati o pitanjima uključujući rusku specijalnu operaciju protiv Ukrajine, energetski sektor i pripreme za njihova putovanja u Kinu, uključujući njihov zajednički sastanak s kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

