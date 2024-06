Makron poljubio ruku Melonijeve, njena reakcija postala hit (VIDEO)

LUCERN - Javnost se zabavlja reakcijom italijanske premijerke Đorđe Meloni kad joj je na samitu zemalja G7 u Švajcarskoj prišao francuski predsjednik Emanuel Makron i pozdravio je.

Napetosti između dvoje državnika su eskalirale kad je Italija zahtijevala uklanjanje spominjanja "sigurnog i legalnog pobačaja" iz završne izjave ovosedmičnog samita G7 - nešto s čime se Francuska nije slagala.

Makron je kasnije rekao da je "žalosno što riječ 'abortus' nedostaje u konačnoj deklaraciji G7", podsjeća Jutarnji list.

Da između Meloni i Makrona postoje nesuglasice, moglo se vidjeti i na snimku njihovog rukovanja, koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Makron je prišao Melonijevoj, rukovao se s njom i poljubio joj ruku, na što se ona kiselo nasmijala i kasnije, kad se francuski predsjednik udaljio, prevrnula očima.

Pogledajte snimak:

Italy's Giorgia Meloni can't hide her contempt for Macron pic.twitter.com/Rk4bhBzJkO