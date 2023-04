Makrona demonstranti psovali tokom govora u Nizozemskoj (VIDEO)

DEN HAG - Govor francuskog predsjednika Emanuela Makrona prekinuli su u utorak u Nizozemskoj demonstranti koji su ga napadali i psovali zbog stanje demokratije u Francuskoj.

"Mislim da smo nešto izgubili; gdje je francuska demokratija?" vikao je jedan protestant na početku govora francuskog predsjednika o evropskom suverenitetu u Institutu Nexus u Den Hagu. Drugi je vikao: "Zašto ste zaobišli francuski parlament?" u odnosu na političku krizu koja se pojavila zbog predsjednikove vrhunske penzione reforme u Francuskoj.

Makron je odgovorio: "Dopuštate li mi da odgovorim?" i okrenuo se prema demonstrantima, koji su ga nastavili gnjaviti zbog njegovog staža i držali su transparent na kojem je pisalo: "Predsjednik nasilja i licemjerja".

MACRON - in the Netherlands giving a speech on the future of Europe. interrupted by members of the audience. “I think we lost something, where is French democracy?” pic.twitter.com/LpPbKVBN3a