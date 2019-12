Mališan dobio dječji motor pa se zabio u prvi stub

Da nije baš svaki poklon primjeren djeci, jasno je pokazao šokantni snimak klinca koji je za Božić dobio dječji motor. Naime, dječak je prvi put sjeo na novu igračku i odmah izgubio kontrolu nad vozilom te se zabio u prvi stub i pao na tlo.

U videu se čuje kako klinac vrišti dok juri prema stubu, a osoba koja snima kaže samo: "Je*ote."

Snimak je pregledan 4,5 miliona puta, a mnogi korisnici Twittera kritikovali su roditelje, koje krive za incident.

Mnogi su se upitali zašto roditelji dječaka osim motora nisu kupili i kacigu i štitnike koji bi ublažili udarac i pad do kojeg je došlo nepažnjom.

(Index.hr)

Too big for a dummy, and too wee for a motorbike! pic.twitter.com/4PeUwSnp0J