Mamu rasplakalo kad je vidjela šta su djevojčici uradili u jaslicama

Alis Martin iz Tuksona u američkoj Arizoni nije mogla vjerovati svojim očima kad je skinula odjeću svoje 15-mjesečne djevojčice nakon povratka iz jaslica i na njenom tijelu pronašla preko 25 tragova ugriza.

"Želudac mi se okrenuo kad sam to vidjela. Bila sam bijesna i tužna u isto vrijeme. Na prvi mah nisam mogla vjerovati da su to stvarno ugrizi, a nakon toga mi se mozak samo isključio i počela sam plakati. Bilo ih je više od 25", ispričala je u live5news.com.

Sve je odmah prijavila policiji, a stručnjaci vjeruju da se radi o ugrizima drugog djeteta.

"Uvijek želiš da tvoje dijete bude zaštićeno, ali sad se to nije dogodilo. Osjećam da sam je ostavila s nekim ko uopšte nije pazio na nju. Ne znam što se dogodilo, ali jasno je da bi dijete s ovakvim ugrizima bilo uznemireno i uplakano. Ko zna koliko dugo neko nije intervenisao, možda su je ostavili samu, možda nisu obraćali pažnju na njen plač, ali sigurno je da treba vremena za ovoliko ugriza", ispričala je Alis.

Takođe ju je, kaže, razbjesnila činjenica da joj za to niko nije rekao.

"Nisu su me nazvali kad se to dogodilo, niti su mi to tete spomenule kad sam došla po nju", rekla je.

