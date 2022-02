Mapa Ukrajine koju je objavila ruska televizija izazvala veliku pažnju

​U trenutku kada čitav svijet strahuje od eskalacije sukoba u Ukrajini, mnogima je privukla pažnju mapa te zemlje, koju je objavila ruska državna televizija.

Naime, američki predsjednik Džo Bajden opisao je događaje u Ukrajini kao "početak ruske invazije" i predstavio oštre sankcije kojima kažnjava takav postupak Moskve.

Sankcije uvode i brojne druge zapadne zemlje. Putin je ponovio da je otvoren za dijalog oko Ukrajine, ali da o ruskim interesima neće pregovarati.

Ono što je dodatno privuklo pažnju jeste post na društvenim mrežama, a u pitanju je slika karte Ukrajine koju je tokom jučerašnjeg Putinovog govora objavila ruska državna televizija.

Na karti je žutom bojom označena Ukrajina, a ostali dijelovi su označeni kao "poklonjene" teritorije Ukrajini od strane Staljina, Lenjina i Hruščova.

Russian state TV is now following up on Putin's speech with a graphic diagramming territorial "gifts" to Ukraine from Russian Czars, Stalin, Lenin and Khrushchev. The yellow bit in the middle is labeled "Ukraine." pic.twitter.com/QdwnvHn4Xs