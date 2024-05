Marija Zaharova komentarisala zdravstveno stanje Ratka Mladića

Generalu Ratku Mladiću, koji se nalazi u pritvoru u Hagu, ne žele da pruže adekvatnu medicinsku pomoć, a zanemarivanje njegovih osnovnih prava ukazuje na činjenicu da Zapad vodi kontinuiranu politiku "nanošenja patnje Srbima" koje je označio kao jedine krivce za građanski rat na teritoriji bivše Jugoslavije, rekla je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Uprkos činjenici da je generalu Mladiću pogoršano zdravstveno stanje, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, poput ozloglašenog MKSJ nastavlja da zanemaruje njegova osnovna prava, među kojima je pravo na adekvatnu medicinsku njegu", rekla je Zaharova na brifingu za novinare, prenosi Srna.

Ona je ukazala na to da advokati i članovi porodice generala Mladića vode stalnu borbu za očuvanje njegovog života i zdravlja.

"Već nekoliko godina se pravnim zastupnicima generala ne daju potpune i adekvatne medicinske informacije o njegovom zdravstvenom stanju, a nezavisnim ljekarima ne dozvoljavaju da ga pregledaju", rekla je Zaharova.

Ona je dodala da odbijaju da generala Mladića privremeno puste na slobodu iz humanitarnih razloga, uprkos spremnosti Srbije da ga prihvati.

"Sve ovo svjedoči o kontinuiranoj politici nanošenja patnje Srbima koje je kolektivni Zapad označio kao jedine krivce za građanski rat na teritoriji bivše Jugoslavije i nastavlja da ih kažnjava", rekla je Zaharova.

Rusija poziva Rezidualni mehanizam da oslobodi Ratka Mladića iz humanitarnih razloga i podsjeća da ova struktura snosi punu odgovornost za probleme sa njegovim zdravljem, prenosi "Raša tudej Balkan".

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je ranije Srni da je od haškog Mehanizma zatraženo hitno prebacivanje generala na liječenje u Srbiju, jer su mu otkazali vitalni organi i istakao da je država Srbija hitno reagovala i dala potrebne garancije.

On je rekao da se porodica obratila sudu jer strahuje da medicinska služba krije zdravstveno stanje generala Mladića i da "na neki način to može da dovede do njegove smrti".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.