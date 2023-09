Mario Crnković: Obiće im se o glavu kamate za prodaju 250.000 života

S obzirom na to da je primjetno kako se posljednjih dana tvrdnje delegiranih pojedinaca iz Hrvatske da je slučaj Trgovska gora "gotova stvar" sve češće prenose kao zaključak u medijima, važno je skrenuti pažnju na neistinitost ovakvih obmana i samu podlost ovakvog pristupa.

Ovo je tek početak izuzetno profesionalno pripremljene propagande, međutim reći da je slučaj Trgovska gora "gotova stvar", to je jednako kao da vam se neko hvali da ima napravljenu i namještenu kuću, a on ogradio klizište, ni ciglu kupio, ni do građevinske dozvole stigao.

U ovom trenutku Hrvatska nije završila ni sadržaj (!) studije uticaja na životnu sredinu, a o samom dokumentu da i ne pričamo. Studija uticaja na životnu sredinu, čiji još ni sadržaj nije urađen, najvažniji je dokument u čitavom slučaju, koji će biti osnov za tužbe.

Nisu završene sigurnosne studije, nije uvršteno ništa od podataka koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Da se razumijemo, Austrijanci su zaustavili puštanje u pogon napravljene i u potpunosti osposobljene nuklearne elektrane.

Za njih nije bilo gotovo ni dok se gradila nuklearka, a mi argumentovano možemo reći da je ovaj slučaj, vremenski i praktično, daleko od gotovog. Ne treba biti naročito informisan da bismo znali da će neki htjeti prodati naših 250.000 života, činjenjem ili nečinjenjem. Slobodno neka pokušaju, ali isti ti neka budu svjesni kamata koje će im se obiti o glavu - jer ponoviću, naši životi nisu na prodaju.

Kada su u pitanju namjere plasiranja narativa da je Trgovska gora "gotova stvar", stvari možemo posmatrati iz ugla Hrvatske i iz ugla Bosne i Hercegovine.

Kada je Hrvatska u pitanju, riječ o namjeri lomljenja preostalog građanskog otpora i pritisak na sve one koji učestvuju u izradi najvažnijih dokumenata, da bi im se jasno dalo do znanja da je bilo kakvo odstupanje od zacrtanog cilja protivljenje državi, državnom aparatu i državnom interesu. Ponavljam, sve se to dešava prije i tokom izrade najvažnijih dokumenata u vezi sa slučajem.

Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ogroman problem im predstavlja to što je BiH jedinstvena u stavu protivljenja tom sumanutom činu, tako da osnova ubjeđivanja da je "gotova stvar" jeste udariti na apatiju građana BiH.

Cilj je da apatični građani, koji su ionako izmučeni svakodnevicom, prestanu insistirati kod donosilaca odluka da rade svoj posao. Da budemo jasni, veliki dio političara i donosilaca odluka ne radi dovoljno posvećeno u ovom slučaju, ali to je druga tema, poenta je, kada prestane pritisak građana, prestaće interes medija, a tada prestaje i interes politike.

Ukoliko nema interesa medija i politike, nema ni tužbi ka Hrvatskoj, nema diplomatske ofanzive, tako se praktično daje zeleno svjetlo za projekat. To dalje u perspektivi znači da će preostali građani koji ne žele da prihvate izgradnju nuklearnog objekta, te smještanje radioaktivnih otpada iz Slovenije i drugih opasnih otpada sa teritorije čitave Hrvatske, biti primorani da se bore doslovno svim sredstvima i na sve načine.

Ne želimo mi ništa nerealno, samo pravo na opstanak i ostanak tu gdje smo rođeni. Nigdje ne postoji takav nuklearni objekat na granici, pa neće ni kod nas. Uz to važno je reći da je jako ružna kukavička tišina EU zvaničnika po ovom pitanju. Pa nije ovo samo problem BiH, to su njihovi radioaktivni i opasni otpadi, to je njihova odgovornost.

To zlo nismo mi stvarali, imamo puno pravo i obavezu da se branimo i odbranimo. Generacije koje se rađaju u BiH, već po rođenju ovdje imaju i previše tereta, ali da nam guraju na prag i evropski radioaktivni otpad, to je stvarno kap koja preliva čašu.

Piše: Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Green team" Novi Grad