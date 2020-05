Markica s natpisom o Nikoli Tesli hit na društvenim mrežama

Nekako u isto vrijeme (maj 2020) kada je Ivica Dačić izjavio da je Srbija uputila protestnu notu zvaničnicima Evropske komisije zbog toga što je na internet prezentaciji Evropske unije Nikola Tesla predstavljen kao Hrvat, i taj podatak izbačen, u javnosti se pojavila (poslije 64 godine) jedna stara američka markica i preplavila društvene mreže.

Ova markica je izdata davne 1956. godine, povodom sto godina od rođenja Tesle (1856 - 1956), a na njoj piše: Nikola Tesla američko-srpski genije.

Poštanska marka, osim što je sredstvo plaćanja poštanskih usluga, predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola nacionalne kulture. Nevjerne Tome će se možda pitati zašto na ovoj markici ne piše njena vrijednost u dolarima, ali i danas savremene američke markice često na sebi nemaju nominalnu vrijednost. U Americi je popularan tzv. Forever stamp i sa ovakvom "Zauvijek markicom" možete uvijek da pošaljete jedno standardno pismo.

(Sputniknews.com)

Commemorative stamp from 1956 marking 100 years from the birth of Nikola #Tesla, "#American - #Serbian genius".#NikolaTesla pic.twitter.com/ZiEEuEw1At