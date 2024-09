Marli nije običan mačak, zato je dobio laskavu titulu

Mačak Marli koji pruža podršku ženama žrtvama trgovine ljudima proglašen je mačkom godine na nacionalnoj ceremoniji u Londonu.

Crno-bijeli mačak koji živi u sigurnoj kući za žene koje su bile porobljene i eksploatisane, dobio je nagradu "Cats Protection" kao priznanje za saosjećanje koje pruža ženama u "Caritas Bakhita House" u Londonu.

Direktorka sigurne kuće Karen Anstis izjavila je da je mačak Marli "divan primjer moći ljubavi".

"Često Marli stavlja šapu na noge našim gostima, što je prva ljubaznost koju su iskusili godinama. On ima nevjerovatan dar empatije i pomogao je mnogim ženama na putu do oporavka", navela je ona, prenosi Gardijan.

Kuća "Caritas Bakhita", koja je dom za 11 žena iz 11 zemalja, usvojila je Marlija prije četiri godine iz azil u koji je smješten nakon što ga je maltretirala druga mačka u njegovoj porodičnoj kući, prenosi Tanjug.

"Prije nego što je našao sklonište, bilo mu je teško, pa prepoznaje traumu naših gostiju jer je i on patio. U početku sjedi veoma blizu, da vidi kako žene reaguju. Zatim im nježno stavlja šapu na nogu, dajući im do znanja da nisu same", rekla je Anstis i dodala da jedna od štićenica sigurne kuće u početku nije htjela ni sa kim da razgovara, osim sa Marlijem.

Marli je prvo pobijedio na javnom glasanju u kategoriji "nevjerovatne mačke", koja promoviše mačke čija veza sa ljudima inspiriše izuzetna djela ljubavi.

Marli je zatim izabran za nacionalnu mačku godine od strane žirija poznatih ličnosti i osvojio je trofej i nagradni paket koji uključuje vaučer od 200 funti za prodavnicu kućnih ljubimaca.

