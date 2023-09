Maroko broji mrtve nakon razornog zemljotresa, ruševine na sve strane (VIDEO)

Broj poginulih u snažnom zemljotresu, magnitude 6,8 stepeni po Rihterovoj skali, koji je pogodio Maroko porastao je na 820, a najmanje 672 osobe su povređene, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Saopšteno je da najviše štete i poginulih u teško dostupnim planinskim oblastima, a da su povrijeđeni transportovani u bolnice na liječenje, prenio je AP.

Uništeno je dosta stambenih objekata, a stanovništvo je u panici napuštalo kuće.

Nakon snažnog zemljotresa koji je sinoć pogodio Maroko, najteže je stradao Marakeš.

Stanovnici tog drevnog grada, ali i turisti noć su proveli na ulicama, strahujući od novih potresa.

Na slikama koje jutros stižu iz tog grada vidi se na stotine građana leže i sjede umotani u ćebad na glavnom gradskom trgu.

Otežano stižu vijesti iz pogođenog područja, jer je nakon zemljotresa nestala struja, što je uticalo i na internet.

Iz minuta u minut raste broj poginulih i povrijeđenih.

The epicenter of #Marocco #earthquake was 71km (44 miles) southwest of Marrakesh at a depth of 18.5 km, the US Geological Survey said. The quake struck at 23:11 local time (22:11 GMT). #moroccosismo #deprem #earthquakes #Sismo #Temblor #terremoto #المغربpic.twitter.com/VP2Sib0Kmy