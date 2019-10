Marširalo 250.000 ljudi: Bez sumnje se bližimo nezavisnosti

EDINBURG - U Edinburgu održan protest. Prisutni traže nezavisnost Škotske od Velike Britanije. Poslanica Škotske nacionalne stranke kaže da ih se okupilo 250.000.

Skup je održan nekoliko nedjelja pred Bregzit predviđen 31. oktobra. Demonstranti su nosili škotske zastave, kiltove i svirali gajde.

Među demonstrantima je bila i poslanica Škotske nacionalne stranke (SNP) Džoana Čeri koja je u škodskom sudu pokrenula proceduru kako bi se osiguralo da britanski premijer Boris Džonson poštuje zakon prema kojem je primoran da od Evropske unije (EU) traži odlaganje Bregzit ukoliko se ne postigne dogovor sa Briselom.

"Kakav dan! 250.000 ljudi marširalo je sa nama za nezavisnost u Edinburgu", objavila je u svom tvitu Čeri sa događaja na kojem su mnogi nosili škotsku zastavu.

What a day! 250,000 behind us marching for independence @AUOBALBA @YesScot @theSNP pic.twitter.com/OmibZriBGp

"Nisam mogla da budem fizički sa vama, ali ću biti duhom. Prijatan dan želim. Bez sumnje se bližimo nezavisnosti", odgovorila je tvitom škotska premijerka i čelnica SNP-a Nikola Sturgeon koja se protivi Bregzitu.

Škotska se već izjasnila o nezavisnosti na referendumu organizovanom u septembru 2014. godine. Tada je većina građana, njih 55 odsto, odbilo nezavisnosti te britanske provincije.

Međutim, to je bilo prije referenduma u junu 2016. godine o Bregzitu. Škotska se tada izjasnila za ostanak u Uniji ne želeći da trpi ekonomske posljedice u slučaju naglog razlaza sa EU.

Premijerka Škotske Nikola Sterdžon izjavila potom da planira drugi referendum o nezavisnosti do 2021. godine.

Over 200,000 at #AUOBEdinburgh Today on the March for Independence through Scotland's Capital! Well done People #AUOB