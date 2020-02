Masakr na Tajlandu: Dok je ubijao sve snimao mobitelom

Tajlandski vojnik Džakrapanth Toma otvorio je vatru iz automatskog oružja u tržnom centru u Koratu, a prema prvim informacijama, ima najmanje 12 žrtava.

Desetak osoba je povrijeđeno, a policija savjetuje građane da izbjegavaju ovu oblast.

Kako se navodi, napadač je i dalje u bijegu.

Muškarac je u tržni centar došao u uniformi i sa šljemom, a prvo je držao taoce i maltretirao ih, što je zabilježio i kamerom. Navodno je prvo iz svoje baze ukrao automobil Hummer, a zatim se odvezao do obližnjeg mjesta Korat, gdje je otvorio vatru na ljude.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp