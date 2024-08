Masakr na sahrani: Pobio braću i sestre zbog imovine (FOTO)

Pet članova porodice je ubijeno u tragičnom ubistvu i samoubistvu kad se porodica okupila u kući njihove majke na Long Ajlendu nakon njene sahrane.

Policija kaže da je odgovorila na poziv o pucnjavi ispaljenim u mirnoj slijepoj ulici u Vajoming Kortu, gdje je u nedjelju nešto prije podneva na travnjaku ispred kuće zatekla muškarca koji je sebi nanio ranu iz vatrenog oružja.

Policajci su zatim pronašli još četiri žrtve u maloj plavoj kući – koju su planirali da prodaju nakon smrti njihove majke prošle nedjelje, prenosi Njuzdej.

Žrtve nisu identifikovane u nedjelju uveče, ali imovinska karta pokazuje da je dom nedavno pripadao Terezi Marti DeLusiji (95), koja je sahranjena u petak.

Sada se vjeruje da je jedan od njenih sinova, koji je živio u kući sa DeLusijom, ubio svoju braću i sestre i članove porodice prije nego što je pucao u sebe u dvorištu zbog spora oko prodaje kuće, navodi Njuz 12 Long Ajlend.

„Mama je upravo umrla, a oni su prodavali kuću“, rekla je agentkinjaa za nekretnine Meri Makaluso za Njuzdej.

Napomenula je da je trebalo da se nađe sa rođacima u kući oko podneva – ali dok je stigla, vlasti su već zatvorile ulicu, prenosi Kurir.

„Sva njena djeca su bila ovdje na sahrani i zamolili su me da dođem da pogledam kuću“, rekla Makaluso, objašnjavajući da ju je jedno od DeLusijine djece zamolilo da se sastane sa porodicom kako bi znali šta da rade prije nego što objave prodaju kuće, koji se procjenjuje da vredi skoro 900.000 dolara.

Porodica je željela da se procjena uradi brzo jer su dva člana porodice došla sa Floride na sahranu i ubrzo je trebalo da se vrate, napomenula je.

Ali osumnjičeni, za koga se vjeruje da ima 60 godina, živio je u toj kući cijeli svoj život, a komšije kažu da je gubitak kuće bio previše nepodnošljiv za njega, navodi ABC 7.

„Nisam mislio da će pobiti cijelu svoju porodicu, svoju braću i sestre. Mislio sam da je možda izbezumljen i uradio to samo sebi“, rekao je jedan komšija. Druge komšije su primijetile da su čule pucnjavu, pošto su ostali potreseni jezivim prizorom.

„Prvo sam čuo da je to bilo ubistvo-samoubistvo, i to je prilično loše“, rekao je Majk Stefens za ABC 7.

„A onda sam čuo da su četiri osobe ubijene, a zatim da se dogodilo i samoubistvo, tako da je to bilo nešto što ne čujete često u svom gradu“.

