Masakr u Americi: Upao u tržni centar i ubio devet ljudi, među žrtvama ima i djece

Naoružani napadač je u tržnom centru u Teksasu iz vatrenog oružja ubio, kako je prvobitno javljeno 8 ljudi, međutim u istragom u utvrđeno da je taj broj porastao na 9 žrtava, a ranio najmanje 7, od kojih je troje u kritičnom stanju, javljaju američki mediji.

Kako prenosi BBC, masovno ubistvo se desilo u tržnom centru u gradiću Alen, severno od Dalasa.

Stotine ljudi su odmah evakuisane iz tržnog centra, a svjedoci govore o tome da je napadač išao i nasumično pucao na ljude koji su prolazili.

Policija je saopštila da je na kraju likvidirala napadača, i da on vjerovatno nije imao saučesnike.

Vjeruje se da među osam ubijenih ima i djece, a policija ja saopštila da je na licu mjesta utvrđena smrt osam ljudi, uključujući i napadača, dok je dvoje kasnije umrlo u bolnici.

"Policajac je čuo hice iz vatrenog oružja, otišao u tom pravcu, sukobio se i neutralizovao napadača", rekao je šef policije Alena Brajan Harvi.

Guverner Teksasa Greg Abot opisao je napad kao "veliku tragediju" i ponudio pomoć države lokalnim vlastima.

"Molio sam se da nije ubio djecu, ali izgleda da ima djece. Slomio me prizor", rekao je jedan od svjedoka masakra.

U Sjedinjenim Američkim Državama je u toku ove godine zabilježeno 198 masovnih pucnjava - u kojima je ubijeno ili ranjeno više od četvoro ljudi, piše BBC.

Frisco Texas, Stonebriar Mall 12 miles from Allen texas after the shooting in the Premium Outlets pic.twitter.com/pTrBPPegW4