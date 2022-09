Masakr u Kanadi: Noževima ubili 10 i ranili 15 osoba

OTAVA - Kanadska policija je u potrazi za dvojicom osumnjičenih za koje se vjeruje da su nožem ubili 10 i ranili najmanje 15 ljudi u pokrajini Saskačevan.

Policija je imenovala Damiena Sandersona i Majlsa Sandersona kao dvojicu osumnjičenih i rekla da putuju u crnom nisan rogueu.

Ubodi su prijavljeni rano ujutro po lokalnom vremenu, a policija je izdala upozorenje od opasnih osoba u cijeloj pokrajini.

Žrtve su pronađene na 13 lokacija u Džejms Smit Kri Nejšnu, autohtonoj zajednici sa oko 2.000 stanovnika, i selu Veldon, sjeveroistočno od Saskatuna, najvećeg grada pokrajine Saskačevan.

Građanima je rečeno da se nađe utočište, dok traje masovna potraga za osumnjičenima, prenosi BBC.

U Džejms Smit Kri Nejšnu, proglašena je vanredna situacija.

Ovo je jedan od najsmrtonosnijih masovnih ubistava u istoriji Kanade, ukazuje AP.

