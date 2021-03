Masakr u Mjanmaru, snage bezbjednosti otvorile vatru na demonstrante

Mjanmarske snage sigurnosti otvorile su u srijedu vatru na demonstrante usmrtivši najmanje 18 ljudi, saopštila je grupa za ljudska prava.

Izvještaj je došao dan nakon što su susjedne zemlje zatražile uzdržanost i ponudile pomoć Mjanmaru u rješavanju krize.

Snage bezbjednosti otvarale su vatru gotovo bez upozorenja u nekoliko gradova, potvrdili su svjedoci, a hunta djeluje odlučnija nego ikad prije da zaustavi proteste protiv puča 1. februara koji je zbacio izabranu vladu Aung San Su Ći.

"To je užasno, to je masakr. Nijedna riječ ne može da opiše situaciju i naša osjećanja", rekao je jedan omladinski aktivista za "Reuters" putem aplikacije za razmjenu poruka.

Portparol vladajućeg vojnog savijeta nije odgovarao na telefonske pozive tražeći komentar.

Ko Bo Kii, zajednički sekretar Asocijacije za pomoć udruženjima za zaštitu političkih zatvorenika, rekao je u postu na Twitteru:

"Od sada je takozvana vojska ubila najmanje 18".

U glavnom gradu Jangonu, svedoci su rekli da je najmanje osam ljudi ubijeno, jedna rano tokom dana i sedam drugih kada su snage bezbjednosti u ranim večernjim satima otvorile kontinuiranu vatru iz automatskog oružja u naselju na sjeveru grada.

Vođa protesta u zajednici, Htut Paing, rekao je da mu je tamošnja bolnica rekla da je sedam ljudi ubijeno. Administratori bolnica nisu bili odmah dostupni za komentare.

Još jedna pucnjava bila je u centralnom gradu Moniva, gdje je ubijeno šest osoba, izvjestio je Moniva Gazete.

Drugi su ubijeni na raznim mjestima, uključujući drugi po veličini grad Mandalai, severni grad Hpakant i centralni grad Mingian.

U Mjanmaru vlada haos već mjesec dana, otkako je vojska izvršila državni udar i pritvorila izabranu predsjednicu vlade Aung San Su Ći i brojne druge političare, njene stranačke kolege, zbog navodne izborne prevare u novembru.

Neke zapadne zemlje uvele su vojnoj hunti ograničene sankcije i osudile puč koji je izvela vojna hunta.

Po svemu sudeći hunta je odlučna da primjenom sile zadrži vlast i odupre se masovnim protestima, kao i građanskoj neposlušnosti koja se odražava i na rad državnih službi, lokalne administracije, medija, zdravstvenog i obrazovnog sistema.

The police captured most of the protesters in Myout Okkkala. They even set fire to the barriers to distract the others to come after them. #WhatsHappeningInMyanmar #March3Coup @UNHumanRights @YourAnonCentral @freya_cole @AbbottKingsley pic.twitter.com/y2g6wAiy2h