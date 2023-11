Mask eksplicitno i psovkom odgovorio oglašivačima (VIDEO)

Milijarder Ilon Mask je otvoreno, psovkom i eksplicitno odgovorio oglašivačima koji se povlače sa mreže Twitter (sada X).

Tokom "2023 DealBook" samita u Njujorku, milijarder i vlasnik platforme X (bivši Twitter) Ilon Mask je imao poprilično eksplicitnu poruku za oglašivače, za koje tvrdi da ga ucjenjuju.

JUST IN: Elon Musk tells advertisers who are trying to blackmail him to "go fu*k yourself." pic.twitter.com/TOOsXok7HX