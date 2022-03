Ilon Mask, direktor kompanija "Tesla" i "Space X", bacio je virtuelnu rukavicu Vladimiru Putinu u lice.

"Ovim putem izazivam Vladimira Putina na pojedinačnu borbu", napisao je na Twitteru najbogatiji čovjek na svijetu.

I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна