Mask napao Soroša: "Želi uništiti zapadnu civilizaciju"

LONDON - Ilon Mask optužio je zakladu Džordža Soroša da želi uništiti zapadnu civilizaciju.

Mask je to izjavio (zapravo napisao) u toku priprema za susret s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Kaliforniji, piše Guardian.

Maskova izjava odgovor je na objavu jednog korisnika nekadašnjeg Twittera, a danas X-a, koji je podijelio fotografiju migranata iz Afrike koji čamcem dolaze na italijansko ostrvo Lampeduzu. Korisnik je uz sliku objavio i tekst ‘invazija koju predvodi Džordž Soroš‘.

"Čini se da Soroševa organizacija želi uništenje zapadne civilizacije‘, napisao je Mask.

Maska su neke organizacije civilnog društva optužile da na svojoj društvenoj mreži podupire antisemitizam, no on to negira, prenosi Jutarnji.hr..