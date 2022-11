Mask o Trampovom mogućem povratku na Twitter

NJUJORK - Novi vlasnik Twittera, Ilon Mask, oglasio se povodom priča da se bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp, vraća na pomenutu društvenu platformu.

Mask se počeo šaliti na račun glasina da će se Tramp ponovo naći na Twitteru.

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money!