Mask u šest riječi čestitao Trampu (FOTO)

VAŠINGTON - "U Americi je ponovo jutro (engl. It is morning in America again)", napisao je Ilon Mask na svom X nalogu (bivši Twitter) i tako se oglasio po prvi put nakon što je Donald Tramp obezbijedio pobjedu na američkim izborima.

Povratak Donalda Trampa u Bijelu kuću može se pokazati i kao pobjeda za milijardera. Najbogatiji čovjek na svijetu, o čemu svjedoči i fotografija, proveo je izbornu noć na Floridi sa budućim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država i kasnije tvitovao:

"Narod Amerike je večeras dao @realDonaldTrump kristalno jasan mandat za promkenu“, napisao je milijarder na platformi X (bivšem Tviteru), kada je Trampova pobjeda počela da se čini gotovo izvjesnom.

It is morning in America again pic.twitter.com/GNTE0cUWoc — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Takođe, republikanac je par minuta svog pobjedničkog govora posvetio i Masku, prepričavajući uspješno slijetanje rakete koju je proizvela jedna od njegovih kompanija, Spejs Iks.

