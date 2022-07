Masovna pucnjava na paradi u SAD, strahuje se da ima više mrtvih

Strahuje se da je više ljudi poginulo u pucnjavi na paradi povodom 4. jula u Hajlend Parku u Ilinoisu.

Svjedoci kažu da je masa bježala od pucnjave, a drugi su vidjeli najmanje pet okrvavljenih ljudi kako leže na zemlji, navodi Chicago Sun Times.

NOW - Multiple people shot at July 4th parade in Highland Park, IL. pic.twitter.com/uJMkG2UhYF

Broj žrtava i dalje nije poznat, a lokalna TV stanica pozivajući se na neimenovane policijske izvore, objavila je da su najmanje dvije osobe ubijene, a više ljudi je ranjeno u pucnjavi tokom parade povodom američkog praznika 4. jula, u predgrađu Čikaga, prenio je Rojters.

Osumnjičeni je u biekstvu, javila je WGNTV.

Kako javlja Ej-Bi-Si, očevici su rekli da napadač možda puca sa vrha neke od visokih zgrada.

Čikago San tajms prenio je da parada počela oko 10 sati po lokalnom vremenu, ali da je zaustavljena poslije 10 minuta kada su se čuli pucnji.

Nekoliko očevidaca reklo je da su čuli pucnjavu iz vatrenog oružja.

Više stotina učesnika parade, od kojih su neki bili krvavi, bježali su s mjesta događaja ostavljajući za sobom stolice, kolica za bebe i ćebad, prenio je AP.

Policija je pozvala građane da se raziđu, a zvaničnici Hajlend parka zamolili su stanovnike da izbjegavaju centar grada.

Šerifova kancelarija okruga Lejk, gde se nalazi Hajlend park, potvrdila je da je došlo do pucnjave i pozvala ljude da se klone tog područja.

Šerifova kancelarija, međutim, nije potvrdila broj žrtava.

Mass Shooting (Highland Park) Emergency crews on scene of a shooting with numerous victims near Central Ave and Second St in downtown Highland Park. Reports of nine gunshot victims. https://t.co/CXi9dvhxcC