Masovna pucnjava na proslavi Bajrama u SAD

Više ljudi je navodno upucano tokom proslave Bajrama u zapadnoj Filadelfiji.

Nekoliko ljudi je navodno uhapšeno, a oružje je oduzeto sa lica mjesta, prenosi Fok29.

Mass shooting in Philadelphia at the end of Ramadan celebration (Eid). Several people shot. Several people were arrested . #Ramadan #Philadelphia #Eid2024 #EidAlFitr2024 #Eid pic.twitter.com/n1xXwRhXvo