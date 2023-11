Masovna pucnjava u psihijatrijskoj bolnici: Ima mrtvih

Masovna pucnjava dogodila se danas u državnoj psihijatrijskoj bolnici u Koloradu, a vlasti su saopštile da ima više žrtava i da je osumnjičeni ubijen.

"Svjesni smo situacije koja se odvija u bolnici u Nju Hempširu. Policija je na licu mjesta i reaguje", saopštilo je Odjeljenje za unutrašnju bezbjednost i upravljanje vanrednim situacijama.

Guverner Kris Sununu objavio je saopštenje o događaju u bolnici:

"Danas popodne se dogodio incident u bolnici u Nju Hempširu, koji je suzbijen. Dok je scena i dalje aktivna kampus je čišćen, osumnjičeni je preminuo. Na licu mjesta je policija. Daćemo što više detalja kako se ova situacija bude razvijala", rekao je on, prenosi B92.

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims. Additional updates will be released when available. pic.twitter.com/PSsZNrDZWb