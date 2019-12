Masovna tuča tokom "El klasika", sukob separatista i navijača

BARSELONA - Katalonski separatisti organizovali su protest ispred stadiona Kamp Nou u Barseloni gdje se igrala fudbalska utakmica između Barselone i Real Madrida.

Na protest je pozvala grupa "Cunami demokratik", a pridružile su im se hiljade ljudi, prenosi sajt Ruptly.

Susret Barselone i Real Madrida već je odlagan zbog eskalacije protesta u Barseloni.

Kako izvještavaju španski mediji, grupa od 30 navijača Barselone "Boixos Nois", sukobila se sa katalonskim separatistima.

"Napustite naš komšiluk, fašisti", vikali su demonstranti prije nego što su poletjele boce.

Protestanti su počeli da se okupljaju oko stadiona nekoliko sati prije početka utakmice.

HAPPENING NOW: Protesters In Support Of Catalan Independence Have Been Attacked By A Group Dressed All In Black. The protest is taking place outside of Camp Nou where FC Barcelona are currently playing. Police have not arrested any of the attackers. pic.twitter.com/FdZpMFjvfK