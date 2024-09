Masovni napad dronovima na Rusiju: Eksplozije, požari, evakuacije (VIDEO)

Napadi ukrajinskim bespilotnim letjelicama izazvali su požar i prisilili na djelomičnu evakuaciju stanovnika u ruskoj regiji Tver, a funkcioneri su rekli da je Kijev tokom noći gađao nekoliko zapadnih regija Rusije.

Olupina uništenog ukrajinskog drona izazvala je požar u gradu Toropetsu u zapadnom dijelu Tverske oblasti, rekao je Igor Rudenija, guverner regije koja se nalazi sjeverozapadno od Moskve, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Vatrogasci su pokušavali obuzdati vatru, rekao je Rudenija, ali nije rekao što gori. Ruske jedinice protivvazdušne odbrane još uvijek pokušavaju odbiti "masivni napad dronova" iznad grada, dodao je.

Prema izvještaju državne novinske agencije RIA-e iz 2018., Rusija je gradila arsenal za skladištenje projektila, municije i eksploziva u Toropetsu, gradu starom 1000 godina u kojem živi nešto više od 11.000 stanovnika.

Sedam ukrajinskih bespilotnih letjelica takođe je uništeno iznad zapadne regije Smolensk, rekao je na Telegramu Vasilij Anohin, guverner regije koja graniči s Bjelorusijom. Još 14 bespilotnih letjelica oboreno je iznad regije Brjansk koja graniči s Ukrajinom, a nekoliko ih je uništeno iznad regija Oriol i Tula, rekli su guverneri tih regija.

Additional footage of the massive secondary explosion at Russia's 107th GRAU Arsenal in Toropets after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight. The large Russsian missile and ammunition storage facility suffered multiple explosions. pic.twitter.com/HlnaD0dqM3