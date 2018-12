Matis podnosi ostavku

VAŠINGTON - Američki ministar odbrane Džim Matis odlazi sa te funkcije krajem februara, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp na Tviteru.

Tako je američki lider potvrdio sumnje koje postoje duže vrijeme da su Matisovi dani u administraciji “odbrojani”.

On će biti jedan u nizu zvaničnika iz Vašingtona koji nije izdržao do kraja Trampovog mandata.

Ko će zamijeniti Matisa nije poznato.

Američki ministar odbrane Džim Matis naveo je u pisanoj ostavci predsjedniku Donadu Trampu da se povlači kako bi Tramp mogao da ima šefa Pentagona čiji stavovi "se bolje slažu" sa njegovim.

"Zato što imate pravo da imate ministra odbrane čiji stavovi se bolje slažu sa vašim o ovoj ili onoj temi, smatram da je za mene ispravno da se povučem sa svoje pozicije", naveo je Matis u pismu Trampu koje je objavio Pentagon, prenosi Rojters.

Matis je u ostavci ukazao i na to da je američke saveznike "tretirao sa poštovanjem" i da je koristio sva sredstva američke moći da obezbijedi zajedničku odbranu.

O Matisovom odlasku spekulisalo se od srijede pošto je Tramp najavio povlačenje američkih snaga iz Sirije uprkos protivljenju američkih saveznika i visokih vojnih zvaničnika.

Da podsjetimo, general Matis, poznat pod nadimkom “Besni Pas”, bio je glasni kritičar administracije Baraka Obame i njegove politike prema Bliskom istoku, prije svega u Iranu.

Odluku da Matisa postavi za ministra odbrane, Tramp je saopštio u decembru 2016. godine.

“On je naše najbolje. Postavićemo Besnog Psa za ministra odbrane. Kažu da je on najbliži onome što je bio general Džordž Paton (general u Drugom svjetskom ratu), rekao je tada Tramp.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....