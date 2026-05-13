Mbape kritikovao Le Pen i Bardelu pa dobio odgovor

PARIZ - Kapiten francuske reprezentacije Kilijan Mbape ponovo se našao u centru političke debate u Francuskoj nakon što je kritikovao krajnje desničarsku stranku Nacionalno okupljanje (RN), čiji su lideri Žordan Bardela i Marin Le Pen među glavnim favoritima za predsjedničke izbore 2027. godine.

Povod za novu polemiku bio je veliki intervju koji je fudbaler Real Madrida dao magazinu "Vanity Fair", a koji je prenio "Politico".

Mbape je u intervjuu poručio da poznate ličnosti i sportisti ne bi trebalo da ćute o društvenim i političkim pitanjima samo zato što su bogati ili slavni.

"Možete biti fudbaler i međunarodna zvijezda, ali prije svega ste građanin", rekao je Mbape, dodajući da nije "odsječen od problema kroz koje prolazi njegova zemlja".

Novi sukob sa Žordanom Bardelom

Njegove izjave izazvale su reakciju Žordana Bardele, predsjednika Nacionalnog okupljanja i političkog nasljednika Marin Le Pen.

Bardela je na društvenim mrežama ironično odgovorio Mbapeu, napisavši: "Znam samo šta se dogodilo kada je Mbape napustio PSŽ - klub je osvojio Ligu šampiona."

Ovo nije prvi javni sukob između francuskog fudbalera i lidera krajnje desnice. Tokom parlamentarnih izbora 2024. godine Mbape je otvoreno pozvao građane da glasaju protiv "ekstrema" i upozorio da je Francuska u "kritičnom trenutku svoje istorije".

Tada je Nacionalno okupljanje ostvarilo istorijski rezultat na evropskim izborima, osvojivši više od 31 odsto glasova.

Nacionalno okupljanje sve bliže vlasti

"Politico" navodi da je upravo rast popularnosti Nacionalnog okupljanja razlog zbog kojeg Mbape posljednjih godina sve otvorenije govori o politici.

Stranka Marin Le Pen i Žordana Bardele trenutno vodi u većini istraživanja javnog mnjenja pred predsjedničke izbore 2027. godine.

Situacija je dodatno komplikovana zbog pravnih problema Marin Le Pen, koja je osuđena zbog zloupotrebe evropskih fondova i trenutno čeka konačnu odluku o mogućoj zabrani kandidovanja.

Ukoliko joj bude zabranjeno učešće na izborima, očekuje se da će upravo Bardela postati predsjednički kandidat RN-a.