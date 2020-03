Medicinske sestre se od korone štite vrećama za smeće

U jednoj bolnici na Menhetnu u SAD medicinsko osoblje više nema zaštitnu opremu, pa su sestre prinuđene da nose kese za đubre, kako bi se zaštitile od virusa korona.

Pojedine medicinske sestre okrivile su nadležne da je upravo zbog toga jedna njihova koleginica i preminula, navodi portal "NYpost".

Ova zapanjujuća fotografija proširila se društvenim mrežama i prikazuje tri medicinske sestre koje poziraju u hodniku, a na sebi imaju velike, crne plastične kese za smeće, kojima su napravile improvizovane zaštitne haljine.

Holy freaking hell. A nursing manager at Mt Sinai Hospital in NYC just died from coronavirus. Nurses at the hospital have been wearing trash bags because of the lack of protective gear. https://t.co/DSkHKVECmE pic.twitter.com/gl3w7ksPog