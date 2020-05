Medicinski brat iz Belgije objasnio zašto su okrenuli leđa premijerki

Medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici iz Belgiji štrajkovali su godinu dana prije nego što su krenuli u borbu protiv virusa korona. Pošto njihovi zahtjevi nisu ispinjeni, svoju šansu su iskoristili prilikom posjete premijerke Sofi Vilms bolnici.

Video na kom se vidi kako oni okreću leđa premijerki koja se nalazi u koloni automobila obišao je svijet. Ona je prije nekoliko dana posjetila bolnicu "Sent Pjer" u Briselu.

"Russia today" objavio je intervju sa Nikolasom Hojuksom, medicinskim bratom koji je učestvovao u protestu. On je objasnio razloge za nezadovoljstvo.

"Političari su rekli da su čuli i da će učiniti nešto, i postoji budžet ostavljen sa strane a nas, ali on nikada nije iskorišćen", rekao je on, govoreći o nedostatku osoblja, povećanju obima posla...

On kaže da su ranici usvojili moto "ćuti i radi svoj posao" kada je buknula epidemija virusa korona. Međutim, kada u se proširile glasine da će doći Vilms, iskoristili su priliku.

"Cijeli zdravstveni sistem bi trebalo da bude bolje finansiran kako bismo mi mogli da radimo bolje, posebno u javnom sektoru, tako da svi mogu da dobiju jednak tretman", dodao je on.

Naglašava da je bolnica "Sent Pjer" jedna od najspecijalizovanijih u zemlji i da je imala dovoljno opreme kada se dogodila korona. Ipak, nisu sve bolnice te sreće.

Damn. The Prime Minister of Belgium visited a hospital, and was greeted like this pic.twitter.com/mKHFtRLRdX