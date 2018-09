"Medigan" u Grčkoj: Oboreno drveće, nema struje, škole ne rade

ATINA - Moćna oluja pogodila je danas južni dio Grčke, a oboreno drveće koje je pokidalo dalekovode izazvalo je nestanak struje u pojedinim zonama Atine, prenosi AP.

Navodi se da su zatvorene škole u grčkoj prijestonici i u još nekim dijelovima zemlje, a spasilačke službe biće u pripravnosti cijelog vikenda.

AP navodi da se očekuju udari vjetra brzine do 100 kilometara na čas.

Navodi se da je obnovljen saobraćaj pojedinih trajektnih linija iz luka blizu Atine, koji je bio obustavljen prethodna dva dana, a zbog nevremena je bilo i otkazivanja avionskih letova.

Grčka nacionalna meteorološka služba EMY objavila je da se danas očekuje pogoršanje vremenskih uslova na ostrvu Krit, na Kikladima, a dijelom i na jugu i zapadu kontinetalne Grčke.

Moćna i rijetka oluja, nalik uraganu i tajfunu, pogodiće ovog vikenda istočni dio Sredozemlja, javlja Si-En-En.

Američka televizija navodi da se radi o hibridnoj oluji koju često nazivaju "Medikejn" (Mediterranean + hurricane, srpski "Medigan" - Mediteran + uragan).

Navodi se da se, prema istraživanju objavljenom 2011, svega jedan ili dva "Medigana" dese tokom godine i da se ove moćne najčešće javljaju u septembru i oktobru, kada je površina Sredozemnog mora i dalje prilično topla, ali se mogu desiti u bilo koje doba godine.

Impressive morning satellite animation of the developing cyclone in the southern Mediterranean sea today. Cyclogenesis is now taking place. It will lead into the formation of a Tropical-like cyclone (TLC) / Medicane tonight. Source: @SAT24_SAT pic.twitter.com/5j2GhhBv0R

Područje blizu italijanskog ostrva Sicilije "Medigan" je pogodio u novembru 2014. godine.

Najnovija oluja pokrenula je u posljednjih nekoliko dana bujične poplave širom Tunisa i Libije, a sada je preko Mediterana krenula sjeverno ka Evropi.

Navodi se da će ova oluja tokom prolaska preko Sredozemnog mora vjerovatno poprimiti karakteristike uragana, a očekuje se da sutra polako pređe preko grčkog ostrva Krit i južnog dijela Grčke i potom ubrza prema zapadnoj Turskoj.

Si-En-En navodi da će područja Grčke i Turske pogoditi velike padavine i veoma jaki udari vjetra.

Navodi se da se, na sreću, "Medigan" neće dugo zadržati nad jugoistočnom Evropom.

IR satellite animation of #medicane developing in Ionian sea. An impressive structure of the convective bands around a nicely visible centre of the cyclone. It continues strengthening in these hours. @meteociel

Forecast of medicane's track this weekend: https://t.co/Jhcuv0kOcA pic.twitter.com/3UnjOCEbcs