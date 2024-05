Mediji: Fica upucao poznati slovački književnik (FOTO)

Slovački portal SME objavio je da je napadač na slovačkog premijera Roberta Fica 71-godišnji književnik Juraj Cintula iz mjesta Levice u južnoj Slovačkoj. Ovu informaciju SME portalu potvrdio je policijski izvor.

Riječ je o 71-godišnjem književniku, osnivaču Književnog kluba Duha i članu Društva slovačkih književnika.

Kako javlja Markíz TV, Cintula je svladalo premijerovo osiguranje, a potom je sa lisicama na rukama sjeo na tlo i, prema snimci, komunicirao s policijom.

Kako stoji na njegovoj Facebook stranici, autor je zbirki poezije San buntovnika, Diptih i Vosy. Objavio je i roman The Message of Sacrifice, prenosi Jutarnji.hr.

BREAKING NEWS: Slovak Prime Minister Robert Fico was shot while visiting a community center. The man was immediately detained and Fico is in the hospital. Fico was recently elected and has run a nationalist agenda, ending all aid to Ukraine and is pushing to abolish state… pic.twitter.com/KZDRCljaWk