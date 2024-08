Mediji: Iran bi mogao napasti Izrael u naredna 24 sata (VIDEO)

Napad Irana na Izrael mogao bi se dogoditi u naredna 24 sata, objavio je američki Fox News pozivajući se na diplomatske izvore.

Regionalni dopisnik Fox Newsa Trej Jingst (Trey Yingst) kazao je kako su regionalni izvori saopćili da su zabrinuti zbog toga da bi Iran, Hezbolah, Huti, Hamas i irački saveznici mogli izvesti napad na Izrael.

“Zvaničnici na Bliskom istoku vjeruju da smo dostigli nulti sat”, naveo je Jingst.

Inače, zbog rastuće napetosti između Teherana i Tel Aviva brojne zemlje pozivaju Izrael i Hamas za pregovarački stol kako bi spriječili eventualnu eskalaciju.

U svojim pozivima, između ostalog, naglasili su i kako nijedna zemlja i nacija ne mogu imati koristi od dalje eskalacije na Bliskom istoku, prenosi Avaz.

