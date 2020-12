Mediji: Medicinski tehničar zaražen koronom nakon primanja vakcine

Medicinski tehničar iz SAD zarazio se korona virusom nekoliko dana po primanju "Fajzerove" vakcine, prenosi ABC njuz.

Metju V. (45), medicinski tehničar iz San Dijega, primio je "Fajzerovu" vakcinu protiv korona virusa 18. decembra, a jedino neželjeno dejstvo koje je razvio bila je iritacija na mjestu primene.

Šest dana kasnije, nakon smjene u kovid ambulanti, Metju je osetio groznicu, bol u mišićima i umor.

Test je pokazao da je pozitivan na korona virus.

Ovaj scenario nije neuobičajen, tvrde stručnjaci.

Osobe koje su primile vakcinu ne razvijaju odmah imunitet na korona virus, već nakon deset do 14 dana.

Osim toga, čak i tada je potrebno da se primi druga doza vakcine - prva doza pruža zaštitu od 50 odsto, a druga do 95.

Moguće je i da se medicinski tehničar korona virusom zarazio prije primanja vakcine, s obzirom na to da period inkubacije može da traje do dvije nedelje. Sve ove mogućnosti ukazuju na to da vakcina nije magično rešenje i da će za suzbijanje pandemije biti potrebno vreme, uz poštovanje higijenskih pravila, mjera distance i nošenje zaštitnih maski, ističu stručnjaci.

