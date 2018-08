Mediji: Mijenjanje granica na Balkanu - realnost ili piromanija?

Komentari: 1

Rusi i ovdje gledaju svoj interes na racun srbije. to srbi nikako da ukapiraju. Da bi se pristalo na promjenu granica rusija-ukraina-krim i da bi to svijet cementirao mora negdje da se napravi iznimka. Srbija ce otvoriti pandorinu kutiju za druga zarista u svijetu. srbiji bi bilo najbolje njegovati dobre odnose sa zapadom po uzoru na grcku, bugarsku ili rumuniju. Bugarska je isto slavenska drzava, pravoslavna ni manje ni vise od srbije i bratski narod sa rusima. kad ce to srbi shvatiti???? Izgleda nikad.