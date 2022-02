Mediji: Rusi pogodili dječju bolnicu u Kijevu

Ukrajinski TSN javlja da su Rusi pogodili dječju onokološku bolnicu u Kijevu te da ima poginulih, prenosi Kyiv Independent.

Informaciju je prenio i BBC-jev novinar na svom Twitter profilu.

Nekadašnji prevodilac ukrajinskog predsjednika Juščenka u razgovoru na CNN upravo je rekao da su rakete pale na dječju bolnicu u Kijevu.

Rekao je da je ta bolnica nedaleko njegove zgrade i dodao da je jedno dijete navodno izgubilo život.

Russian artillery fire has struck Kyiv's children's cancer hospital Okhmadyt, killing one child and wounding two, along with two adults, TSN reported. Eyewitnesses reported that the city is under fire from multiple-launch rocket systems.