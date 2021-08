Mediji: SAD pogodile kuću u kojoj je bio član ISIS-K, poginulo dijete

KABUL - Dopisnik Rojtersa, Idres Ali, kaže da su ga dva američka zvaničnika obavijestila da su napad u Kabulu izveli Amerikanci.

Zvaničnici su, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekli Rojtersu da je cilj napada bio militant grupe ISIS-K.

Šef avganistanske policije je potvrdio da je u eksploziji rakete poginulo dijete, piše Al Džazira.

Niko još nije preuzeo odgovornost za napad.

Povezana vijest:

Velika eksplozija kod aerodroma u Kabulu

Missile strike on a house near Kabul Airport, nature of the strike unclear pic.twitter.com/wFdhCkHSwn