Mediji: Tramp ljut zbog izjava o njegovom zdravstvenom stanju

Američki predsjednik Donald Tramp je veoma ljut na šefa osoblja Bijele kuće Marka Medouza jer je opovrgao tvrdnje ljekarskog tima Bijele kuće o njegovom zdravstvenom stanju.

Kako saznaje CNN iz dva upućena izvora, Mark Medouz je označen kao "povjerljivi anonimni izvor u Bijeloj kući", koji je u neformalnom razgovoru sa novinarima izrekao ocjene o Trampovom zdravstvenom stanju koje se razlikuju od onih zvaničnih koje su nešto ranije mediji dobili od vojnog doktora Šona Konlija.

Medouz je u subotu, naime, grupi izvještača neformalno rekao da su u posljednja 24 sata zdravstveno stanje predsjednika Trampa i njegove vitalne funkcije razlog za brigu, kao i da će narednih 48 sati biti od kritičnog značaja za njegov oporavak.

"Predsjednik još nije na putu potpunog oporavka", rekao je između ostalog Medouz u razgovoru sa novinarima koji su kasnije prenijeli Associated Press i "The New York Times".

CNN saznaje od jednog bliskog Trampovog saradnika da je nakon što je čuo za Medouzov razgovor sa novinarima predsjednik Tramp bio veoma ljut.

Nakon toga je osoblje Bijele kuće nastavilo da govori o zdravstvenom stanju predsjednika biranim riječima i u veoma umjerenom tonu, s ciljem da se izbjegnu dalje kontroverze o tom pitanju.

Prema saznanjima CNN-a, Tramp je nezadovoljan Medouzom kao šefom osoblja Bijele kuće jer smatra da je narušio kredibilitet zvanične komunikacije o predsjednikovom zdravstvenom stanju nakon njegovog transfera u vojnu bolnicu Volter Rid nadomak Vašingtona.