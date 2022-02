Mediji: U blizini Kijeva tri mosta dignuta u vazduh

KIJEV - U blizini Kijeva, na pravca sjeverozapada, ukrajinske snage digle su u vazduh tri mosta, kako bi bio zaustavljen prolaz ruskih snaga, javlja danas Ukrajinska pravda pozivajući se na izvor u Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine.

List navodi da su Oružane snage Ukrajine upozorile da je, kako se navodi, moguć ulazak neprijatelja u pojedina naselja.

Prethodno je list javio da se ruski tenkovi kreću ka Kijevu, a savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko izjavio je da je plan Rusije za danas da se tenkovima probije do Kijeva iz pravca Ivankova i Černigova.

#Ukraine’s military are now blowing up bridges to halt and delay the Russian advance. pic.twitter.com/EUAwSRoyhr