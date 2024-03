Mediji: Uhapšen jedan od napadača (VIDEO)

Jedan od učesnika večerašnjeg terorističkog napada u koncertnoj hali Krokus u Moskvi je uhapšen, prenose mediji.

Na društvenim mrežama je objavljen i snimak hapšenja, a još uvijek nije poznato ko stoji iza napadača i koji je motiv napada u kojem su ubijene desetine ljudi, a više od 100 ih je povrijeđeno.

Evakuacija je u toku. Mediji prenose da su neke osobe evakuisane direktno sa krova zgrade, čiji je jedan dio zapaljen. Snage reda, vanredne i hitne službe su na terenu.

BREAKINg: One of the shooters has been arrested in Moscow Russia concert shooting. Ukrainian? pic.twitter.com/R10XnNTuYC