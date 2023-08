Mediji: Zelenski smjenjuje ministra odbrane

KIJEV - Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov mogao bi da bude smijenjen naredne nedjelje, prenio je list Ukrajinska pravda pozivajući se na neimenovane izvore.

Borba predsjednika Volodimira Zelenskog protiv korupcije podstiče spekulacije da bi mogao da smjeni Reznikova nakon ranijih optužbi za korupciju u vezi sa nabavkom vojnih zaliha, koje uključuju navode da je Ministarstvo pod njegovim rukovodstvom nabavljalo hranu i uniforme po naduvanim cijenama, prenio je Bloomberg.

To se poklapa sa komentarima poslanika da bi Reznikov mogao biti premješten na mjesto ambasadora Kijeva u Velikoj Britaniji.

Reznikov, koji je ranije ovog meseca rekao da ''je iscrpljen'' poslom, odbacio je optužbe, a njegov portparol odbio je da komentariše navode Ukrajinske pravde.

''On (Zelenski) tačno zna da ja nisam tražio ovaj posao. On tačno zna šta sam radio i koliko, i ako me pozove na bilo koji drugi projekat, rado ću pristati'', rekao je Reznikov.

Upitan da li će smijeniti Reznikova, Zelenski je rekao da će komentarisati kadrovske odluke tek nakon što ''potpiše odgovarajuće primjedbe''.

Reznikov je imenovan je ministra odbrane dva mjeseca prije ruske invazije u februaru 2022, a prethodno je bio zamjenik premijera.