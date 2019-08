Mediji izbrojali koliko puta je Tramp pomenuo strane zemlje na Twitteru

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u svojim objavama na Twitteru više spominje Rusiju od bilo koje druge zemlje, saopštio je časopis "Ekonomist".

Časopis navodi da je, od kada je izabran za predsjednika 2016. godine, Tramp u svojim objavama na Twitteru 1.384 pomenuo strane zemlje. U "postovima" američkog predsjednika pominje se ukupno 81 strana država.

U Trampovim objavama na Twitteru najviše se pojavljivala Rusija — 297 puta. Druga po popularnosti je Sjeverna Koreja — 163 puta, a na trećem mjestu je Kina.

Meksiko i Portoriko zauzimaju četvrto i peto mjesto, respektivno. Velika Britanija nalazi se tek na 15. mjestu po učestalosti pominjanja.

Unrelated to Russia, Russia, Russia (although the Radical Left doesn’t use the name Russia anymore since the issuance of the Mueller Report), House Committee now plays the seldom used “Contempt” card on our great A.G. & Sec. of Commerce - this time on the Census. Dems play a.....

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable!