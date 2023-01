Mediji o skandalu: Niko ne zna pod kojim uslovima je Gačanin pušten na slobodu

NJUJORK - Iako je označen kao jedan od najvećih trgovaca narkoticima na svijetu, Edin Gačanin je 29. decembra oslobođen iz zatvora u Dubaiju, iako niko ne zna pod kojim uslovima, jer mu nije određena ni kaucija niti mu prijeti izručenje.

Kako prenosi magazine Vice, iako se prvo spekulisalo da je riječ o papirološkom propustu nizozemskih vlasti, oni su to već demantovali.

“Znamo za priče o papirološkom propustu, da smo predali kasno. Ali, to jednostavno nije istina. I dalje pokušavamo da iznađemo razlog za njegovo puštanje na slobodu”, rekao je portparol nizozemskog tužilaštva Vim de Bruin.

S druge strane, Zuhair Belkhair, koji je uhapšen zajedno sa Gačaninom, pušten na slobodu nakon plaćene kaucije i on čeka ekstradicioni proces, kojim bi trebao da bude izručen Nizozemskoj.

Puštanje obojice na slobodu razljutilo je i šokiralo nizozemske vlasti, koje su bile uvjeren da učešće SAD u cijelom slučaju, prvenstveno DEA, trebalo da znači da će UAE deportovati obojicu. U ovom momentu, izvjesno je samo da će Belkhair biti izručen.

S druge strane, situacija sa Gačaninom nikome nije jasna, ali Vice prenosi da je, po svemu sudeći, zahtjev za Gačaninovo izručenje odbijen, ali nizozemske vlasti trenutno utvrđuju šta se zaista desilo.

“Ovo je zaista frustrirajuće za Nizozemce, ali i Amerikance”, kaže jedan policijski zvaničnik, koji je želio ostati anoniman:”Samo učešće DEA trebalo da bude znak da ćemo dobiti uvjeravanja i garancije od UAE da će njihovo pravosuđe ovaj slučaj shvatiti ozbiljno”, rekao je on.

Gačanin, rođen u BiH, ali odrastao u Nizozemskoj, jedan od najznačajnijih figura u kokainskoj industriji.

“DEA misli da je on jedan od 50 najvećih trgovaca kokainom u svijetu, ali mi mislimo da je u top pet evropskih”, rekao je evropski policijski zvaničnik.

On dodaje da Gačanin, poznat po nadimku Tito kontroliše velike proizvodne kapacitete u Peruu:

“Najmanje pet laboratorija je direktno pod Titovom kontrolom. Inače, izuzetno je rijetko da neko od evropskih trgovaca kokainom kontroliše laboratorije, zapravo, mislim da je on jedini. To mu omogućava da ima pristup ogromnim količinama kokaina, i to po veleprodajnim cijenama”, kaže ovaj zvaničnik.