Mediji objavili analizu: Raketa koja je pogodila dječju bolnicu je ruska (VIDEO)

Analiza javno dostupnih dokaza, kao i stručnjaka za rakete, ukazuje na to da je ruska krstareća raketa Kh-101 bila oružje koje je pogodilo dječju bolnicu u Kijevu, čime su opovrgnute tvrdnje proruskih profila na društvenim mrežama i aktera koji su negirali odgovornost i pokušali prebaciti krivnju za incident na Ukrajinu, piše istraživački web Bellingcat.

Kako prenosi Index, nakon napada nekoliko profila na društvenim mrežama, poznatih po širenju dezinformacija, počelo je tvrditi da je raketa bila američke proizvodnje i da je ispaljena iz ukrajinskog protuzračnog raketnog sustava.

Ipak, analiza koju je proveo istraživački portal Bellingcat koristeći snimke s društvenih mreža, kao i 3D model rakete, ukazuju na to da je projektil bio ruska krstareća raketa Kh-101. Analiza se slaže s mišljenjem stručnjaka, uključujući Fabiana Hofmana, doktoranda na Sveučilištu u Oslu koji se specijalizirao za tehnologiju raketa.

Dr Džefri Luis, stručnjak za nuklearno oružje i rakete na Institutu za međunarodne studije u Kaliforniji, takođe je potvrdio Bellingcatu da se na snimci napada objavljenoj na društvenim mrežama vidi raketa Kh-101.

Enhanced resolution video imagery once again and very clearly demonstrating that the missile is a Kh-101. Why? - Highly visible TRDD-50A turbofan engine (rear section) - Two relatively long wings (mid section) - blunted nose (top section) H/T to @zakarpatfan for the video. pic.twitter.com/AJ3EywdxQ5